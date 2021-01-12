محافظ الشرقية: استقبلنا 235 ألفا 830 طلب تصالح على مخالفات البناء العشوائى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار توافد عدد كبير من المواطنين علي المراكز التكنولوجية المتواجدة بجميع مراكز ومدن المحافظة لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 30% قيمه جدية التصالح ممن يقوموا بالسداد خلال شهر يناير الجاري.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخولهم تحت مظلة الدولة والقانون، لافتاً إلى أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 235 ألف و830 طلب حتى اليوم 12 يناير 2021 وتحصيل نسبة 30% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون.

حرص أهالي الشرقية على التوافد بكثافه علي المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.