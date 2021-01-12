متحدو السرطان عن محمد قمصان مدعى المرض: اضرنا نفسيا والبعض امتنع عن العلاج

كفر الشيخ محمد سليمان

أكد عدد من متحدى السرطان، أن محمد قمصان، "مدعى الإصابة بالسرطان"، اضرهم نفسيا، وامتنع عدد من المصابين من الاستمرار فى العلاج.

وقالت نشوى السيد عبد السلام، من محافظة الإسكندرية، إنها طالبت محمد قمصان، بتقديم كل المستندات والتقارير الدالة على مرضه، ولكنه رفض، وأهان عدد من متحدى السرطان.

وأضافت مروة يونس السيد، من مدينة شبرا الخيمة أن محمد قمصان أفقد عدد من مصابى السرطان، الأمل وللأسف رفع صورة لطفل من أطفال مستشفى السرطان، وادعى أنها صورته وهو صغير من الخلف.

وأكد علاء ميهوب هاشم، من بنى سويف، أنه اتهم محمد قمصان بادعاء المرض بالسرطان، واتهم والدته بمساعدة فى الادعاء والكذب، مشيرا إلى أنه تأثر بما نشره على صفحته الشخصية من بوستات سلبية فامتنع فترة عن العلاج.

وكان محمد قمصان مدعى الإصابة بمرض السرطان، قد اعتراف أمام المستشار يحيى السقعان رئيس نيابة دسوق، بأنه ليس مريضا بالسرطان، وأنه قام بفعل ذلك بهدف الشهرة، مضيفا أنه قام بحلق رأسه لإثبات الإصابة بالمرض، على خلاف الحقيقة.

كانت مباحث مركز دسوق برئاسة أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز دسوق، وتحت إشراف العقيد أحمد سكران رئيس فرع البحث الجنائى بغرب كفر الشيخ، استدعت محمد قمصان ووالدته لسؤالهما عن مرضه بالسرطان، وما يدل على ذلك من تقارير طبية، ولم يقدم قمصان حتى الآن ما يثبت ذلك، ليتم تحويله للنيابة لسؤاله فيما نسب إليه من اتهامات وفى المحضر المقدم من أخصائية التخاطب، التى كانت متعاطفة معه، وطالبته بتقديم التقارير الطبية لتقف بجواره فى محنته ولكنه هددها، على حد قولها.