مايك بنس لحكام الولايات: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس

كتب أحمد عرفة

وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة لحكام الولايات قائلا: عصرنا يقترب من نهايته ونعدكم بانتقال سلس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتناقش لجنة اللوائح في مجلس النواب الأمريكى قرارًا يدعو نائب الرئيس مايك بنس ومجلس الوزراء إلى تطبيق التعديل الخامس والعشرين وعزل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب من منصبه.

وقال عضو الكونجرس جيمي راسكين ، الذي صاغ القرار، إن أعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، التى حرض عليها الرئيس، تبرر هذا الإجراء.