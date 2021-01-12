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ليندسى جراهام: مخطئ من يعتقد أن الاتفاق النووى سيغير من النظام الإيرانى

الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:40 م
ليندسى جراهام: مخطئ من يعتقد أن الاتفاق النووى سيغير من النظام الإيرانى ليندسى جراهام
كتب أحمد عرفة

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قال السيناتور ليندسي جراهام، إنه مخطئ من يعتقد أن الاتفاق النووي سيغير من النظام الإيراني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف السيناتور ليندسي جراهام: آمل أن تفهم إدارة بايدن حقيقة نظام إيران قبل محاولة التفاوض معه.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن عضو القاعدة أبو محمد المصري الذي قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، موضحا أن تنظيم القاعدة ومؤسسها أسامة بن لادن حصلوا على قدرات من إيران.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم، لافتا إلى أن القاعدة وجدت الملاذ الآمن في إيران، لافتا إلى أن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء القاعدة أثناء تنقلهم، لافتا إلى أن إيران ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات سبتمبر.

وقال مايك بومبيو، إن إيران سمحت للقاعدة بإقامة مقر للعمليات، موضحا أن إيران سمحت لقادة القاعدة داخل إيران بحرية الحركة.


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