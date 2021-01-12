اليوم السابع
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لجنة من محافظة الأقصر والصحة تزور مستشفى الحميات للاطمئنان على توافر الأكسجين

الثلاثاء، 12 يناير 2021 04:42 م
لجنة من محافظة الأقصر والصحة تزور مستشفى الحميات للاطمئنان على توافر الأكسجين لجنة من المحافظة والصحة تزور مستشفى الحميات
الأقصر – أحمد مرعى

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قامت لجنة من محافظة الأقصر ومديرية الشئون الصحية، اليوم الثلاثاء، بالمرور على مستشفى الحميات بهدف الاطمئنان على الأكسجين ومخزون الأسطوانات بالمستشفى، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

وضمت لجنة متابعة توافر الأكسجين ومخزون الأسطوانات بمستشفى الحميات، كلٍ من الكيمائى أبو المجد عامر من وزارة الصحة فرع الأقصر والمهندس عمرو حسين مدير مشروعات مديرية الصحة، والكيميائى محمد محمود محمد قناوى من إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، والمهندس على بكرى من جهاز شؤون البيئة، ومحمد أشرف مدير الصحة والسلامة المهنية ومدير العلاقات العامة.

وكانت قد شهدت مستشفى الأقصر العام، زيارة للدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، للتأكد من سير العمل وانتظام تواجد الأطقم الطبية، وكذلك توافر مخزون الأكسجين بالخزانات والأسطوانات المتحركة، كما تفقد الدكتور طاهر أيوب، قسم العزل بالمستشفى وقد رافقه كل من مسؤول مستشفيات العزل الدكتور بكرى عبد الستار، ومسؤول غرفه احاله حالات كرونا دكتور كيرلس طلعت، وكذلك مسؤول غرفه طوارئ المديرية دكتور هيدرا عادل.

جدير بالذكر أيضا أنه قد تم تشكيل لجنة فى السابع والعشرون من شهر ديسمبر الماضي، وذلك بناء على التعليمات الواردة من مكتب وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة الداخلية على المنشآت العلاجية، والتى تم تشكيلها ومرورها على جميع مستشفيات محافظه الأقصر من ذلك الحين، وقد أفادت اللجنة المشكلة أن العمل مستمر بشكل دورى ويومى ليشمل جميع مستشفيات المحافظة على مدار الأسبوع، وطوال الفترات القادمة وخاصه أثناء فترة الجائحة.

كما تهدف اللجنة المشكلة من عده تخصصات فنيه وإدارية إلى أحكام متابعة سير العمل، وتواجد الفريق الطبى ومنع الإجازات بالكامل طوال الفترة القادمة كذلك توافر مخزون الأكسجين، بالإضافة إلى تأكد اللجنة من توافر جميع مستلزمات مكافحه العدوى والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ضمن خطه استعداد وجاهزية كافة المنشآت العلاجية لاستقبال حالات كورونا، أو العمل كمستشفى عزل إضافى إذا تطلب الأمر ذلك.


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