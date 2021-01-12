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لجنة الاستخبارات بالنواب ​الأمريكى: أولويتنا تأمين البلاد من الخطر الذى يشكله ترامب

الثلاثاء، 12 يناير 2021 04:55 م
لجنة الاستخبارات بالنواب ​الأمريكى: أولويتنا تأمين البلاد من الخطر الذى يشكله ترامب ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس لجنة الاستخبارات فى​ مجلس النواب ​الأمريكى، آدم شيف لشبكة MSNBC: الأولوية بالنسبة لي هي القيام بكل ما في وسعنا لتأمين البلاد من الخطر الذي يشكله الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفقا لمصادر إعلامية.

كان قد ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أبلغ نائبا جمهوريا أنه يتحمل بعض اللوم في أحداث الكونجرس.

وقال عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي، إنه سينضم لغيره من النواب اليوم الثلاثاء لطرح قرار يوبخ الرئيس دونالد ترامب بشأن هجوم أنصار الرئيس على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير.

وقال النائب الجمهوري توم ريد في مقال بصحيفة نيويورك تايمز، إنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونجرس منع ترامب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل.

وكتب ريد قائلا "أعتزم الانضمام لزملائي في مجلس النواب في طرح قرار توبيخ يوم الثلاثاء لضمان تحقق المحاسبة دون تأخير على أحداث السادس من يناير".


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