كلب ضال يعقر طفلين بقرية كفر العرب فى كفر الشيخ‎

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقر كلب ضال طفلين بالصفين الإبتدائى، بقرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، تحرر محضر بالواقعة.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عقر كلب ضال لـ 12 شخص بقرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق، وبتوجيهات اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطيه، مدير إدارة البحث الجنائي، ترأس العقيد احمد السكران، رئيس فرع غرب كفر الشيخ للبحث الجنائي، تبين أن كلب ضال عقر كلا من إياد قطب حمزة 10 سنوات، بالصف الخامس الابتدائي،أصيب بجرح بسيط في الحاجب الايسر.

كما أصيبت أمل رجب عبد الجواد، 11 سنة، بالصف السادس الابتدائي، مصاب بجرح في الخد، وحالتهما مستقرة، ومتواجدين بمنزلهما، وبسؤال والدا الطفلين، لم يتهما أحد، وتمت مخاطبة الطب البيطرى، لاتخاذ الازم.