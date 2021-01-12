قطع المياه عن مدينة أرمنت لإجراء التوسعة بمحطة مياه الشرب الجمعة المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مجلس مدينة أرمنت بالأقصر، برئاسة العميد عبد الله عاشور، عن قطع المياه عن مدن وقرى المركز بالكامل، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من يناير الجاري، وأوضح المجلس أن قطع المياه نتيجة وجود أعمال التوسعة الجارية لمحطة مياه الشرب من 400 لتر بالثانية إلى 800 لتر بالثانية، وأعمال ربط الخزان الأرضي الجديد بخزان محطة أرمنت القائم.

وأكدت رئاسة مجلس المدينة أن ساعات القطع تبدأ من العاشرة مساءً يوم الجمعة الموافق 15 يناير 2021 وحتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالمواطنين وجميع الجهات الحكومية المختلفة والمستشفيات والوحدات الصحية والمخابز والمطاحن والمصانع والورش تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وكان قد قاد رجال مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حملات نظافة وتجميل في إطار خطة النظافة والتجميل بالمدينة للإرتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل بالمركز والقرى التابعة له، وذلك بقيادة العميد عبد الله عاشور رئيس المركز، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقال رئيس مركز ومدينة أرمنت، فى بيان صحفى، أن حملة النظافة والتجميل استهدفت منطقة أرمنت الحيط، وتَم تمهيد ورفع الأتربة بشارع الوحدة الصحية وشارع الزلفي وشارع السوق ومنطقة السوق من الناحية الغربية وميدان السكة بمنطقة ابو عرنوط وكافة الشوارع المتفرعة منه، كما تم تمهيد ورفع الأتربة بمنطقة الملاح بطريق مشيمش ليصل إجمالي ماتم رفعه إلي 300م3 أتربة وناتج تطهير الترع ومخلفات مباني بطول 3كم.

وأضاف رئيس المدينة، أن الحملة تم تنفيذها بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وتحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز، وفتحي العنجيري رئيس مرافق أرمنت الحيط، ومسؤلي الاشغالات ومشرفين وعمال النظافة والتجميل، حيث يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل بالمركز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.