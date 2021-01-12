غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية وضبط 171 شيشة فى حملة مكبرة بالدقهلية.. صور

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار الحملات المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية ونوابهم للتفتيش والرقابة على سيارات نقل الركاب على الطرق الداخلية والسريعة بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع ادارة المواقف بديوان عام المحافظة، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء المواطنين للكمامات حرصا على سلامة الجميع.

كما تواصل الحملات المكثفة أعمالها بنطاق المحافظة بالمرور على المحلات والمقاهى لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين فورا، كما تتابع الحملات إغلاق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة تنفيذا لقرارات الدكتور رئيس الوزراء فى هذا الشأن حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وقد قال علاء عوض مدير إدارة المواقف، إن الإدارة قامت بالتنسيق مع مواقف المراكز والمدن والإحياء، وتم متابعة منفذ طلخا الجامعة السريع للوقوف على التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات والتأكد من سداد الكارتة المجمعة الشهرية.

وفى مركز ومدينة المنزلة، قال سمير صدقى رئيس المركز، إن اللجنة قامت المختصة بالمرور على المقاهى والسناتر والأسواق وأماكن التجمعات بنطاق المركز، وكذا المرور على الموقف العمومى للسيارات، لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات، كما تم غلق 1 مقهى وسنتر دروس خصوصية وتم رفع إشغالات للباعة الجائلين وفض بعض التجمعات بشوارع مدينة المنزلة.

وفى مركز ومدينة أجا قالت رحاب المزين رئيس المركز إنه تمت متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والقضاء على أى تجمعات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والتأكيد على ارتداء الكمامة وتنفيذ قرار الغرامة الفورية للمخالفين حيث تمت المتابعة الميدانية بالشوارع العامة والمقاهى وكافة الأماكن التى يتردد عليها المواطنين، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتم مصادرة 19 شيشة بإحدى الكافيهات بقرية ميت مسعود.

وفى مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص، رئيس المركز إنه فى الفترة الصباحية تم غلق وتشميع 2 مركز دروس خصوصية بنطاق المركز، وتم مصادرة 76شيشة بالمقاهى والكافيهات ومصادرة 7 مكبرات صوت الباعة الجائلين وتم تحرير 6 مخالفات.

وأضاف أنه خلال الفترة الليلية أسفرت الحملة عن ضبط 76 شيشة و400 حجر معسل و 7 مكبرات صوت و 20 كيلو معسل وتم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية حرص كافة الأجهزة التنفيذية على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات الصادرة بشأن التصدى لانتشار فيروس كورونا مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات وأماكن التجمعات بالمحلات والمقاهى، مشددا على ضرورة التصدى بكل حزم وتطبيق القانون حيال المخالفين، وفى ذات السياق طالب محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم والذين لهم حق الضبطية القضائية فى متابعة الالتزام بتطبيقها على من تثبت مخالفتهم فقط وعدم المغالاة فى استخدمها للتضيق على المواطنين واستخدامها فى غير موضعها تحقيقا للعدالة والانصاف مؤكدا أن الهدف الأساسى هو صحة وحياة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتفعيلا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا فى موجته الثانية، وفى إطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بجميع المحافظات.