غلق وتشميع 10 مقرات للدروس الخصوصية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت اللجان المُشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة البحيرة، حملة طبقا لقرار المحافظ اللواء هشام آمنة رقم 354 لسنه 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بنطاق مراكز ( المحمودية - رشيد - مركز و بندر كفر الدوار - كوم حماده - إيتاى البارود - الدلنجات - التحرير - شبراخيت - النوبارية - أبو المطامير - الرحمانية ).

وأسفر المرور عن غلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله مركز للدروس الخصوصية بإدارة المحمودية، وفى إدارة الرحمانية تم غلق وتشميع مقر، وفى إدارة بندر كفرالدوار تم مرور اللجنة على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق منطقة التمليك وتم غلق وتشميع 8 مقرات.