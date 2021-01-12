صفية الروسية.. سيدة تدافع عن المرأة المصرية: طيبة ومش نكدية.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعلى موقع يوتيوب، السيدة الروسية صفية ستبنشنكوفا، المقيمة بالغردقة، متزوجة من رجل مصرى ولديه منه 3 أولاد، وكان سبب شهرتها عندما كانت تدافع فى فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعى عن مصر بشدة، وعن أهلها مصر وسيداتها .

وقالت صفية ستبنشنكوفا، فى فيديوهاتها الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، إنها تعيش في مصر منذ قرابة 18 عاما، وأنها عاشت مع عدة جنسيات مختلفة، وأن أهل مصر طيبين وهى بلد جميلة.

وتعمل صفية ستبنشنكوفا، طبيبة مختصة في طب الأطفال النفسي، وتدافع عن مصر بشدة وتهاجم من يهاجمها، بعدما عاشت بها وعاشرت أهلها الطبيين، وقصت عدة مواقف تعرضت لها في مصر ومساعدة المصريين لها.

كما دافعت صفية ستبنشنكوفا عن السيدة المصرية بقولها: "الستات المصريات مش نكديين بس عايزين حد يضحك فوشه ومفيش حد جرب النكد الأجنبي وأن السيدة المصرية سيدة طيبة وهي سند كبير" .