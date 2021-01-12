اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة بنى سويف: افتتاح العناية المركزة بمستشفى الصدر خلال أيام

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:00 ص
صحة بنى سويف: افتتاح العناية المركزة بمستشفى الصدر خلال أيام الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إنه سيتم افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى الصدر بمدينة بنى سويف خلال أيام .

وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من إنشاء عناية مركزة بطاقة 25 سرير، داخل مستشفى الصدر ليصبح اجمالى أسرة العناية المركزة بالمحافظة 115 سرير .

وتابع الدكتور محمد يوسف أن مستشفى الصدر تشهد أيضا تطوير الأقسام الداخلية بطاقة 75 سرير ليصل إجمالى الأسرة إلى 100 سرير، بجانب رفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه، والإيجابى بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، وذلك بما يدعم جهود المستشفى فى تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.


بنى سويف

صحة بنى سويف

محافظة بنى سويف

مستشفى الصدر

العناية المركزة بمستشفى الصدر

مستشفى صدر بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل صحة بنى سويف يتابع منظومة الأوكسجين مع مديرى المستشفيات بالفيديو كونفرانس

السبت، 09 يناير 2021 02:03 م

صحة بنى سويف: متابعة مستمرة لحالات العزل المنزلى المصابة بكورونا

الخميس، 07 يناير 2021 04:40 م

الأكسجين متوفر.. صحة بنى سويف: لا توجد مشاكل فى الأكسجين ونتابع تنكات المستشفيات على مدار الساعة.. وتؤكد: نسبة الشفاء تجاوزت 95% ولدينا 115 سرير عناية لمرضى كورونا.. وخطط بديلة لكل المراحل.. صور وفيديو

الخميس، 07 يناير 2021 01:00 م

صحة بنى سويف: تخصيص 115 سرير عناية مركز لاستقبال الحالات المصابة بكورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة