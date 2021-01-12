صحة بنى سويف: افتتاح العناية المركزة بمستشفى الصدر خلال أيام

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إنه سيتم افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى الصدر بمدينة بنى سويف خلال أيام .

وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من إنشاء عناية مركزة بطاقة 25 سرير، داخل مستشفى الصدر ليصبح اجمالى أسرة العناية المركزة بالمحافظة 115 سرير .

وتابع الدكتور محمد يوسف أن مستشفى الصدر تشهد أيضا تطوير الأقسام الداخلية بطاقة 75 سرير ليصل إجمالى الأسرة إلى 100 سرير، بجانب رفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه، والإيجابى بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، وذلك بما يدعم جهود المستشفى فى تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.