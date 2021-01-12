صحة الغربية تشن حملات تفتيشية على المستشفيات لمتابعة سير العمل

الغربية - مصطفى عادل

شنت مديرية الشئون الصحية بالغربية حملة مكبرة، بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، على المستشفيات لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتلافى السلبيات.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، فى بيان له، إنه تم المرور على مستشفيات حميات طنطا وسمنود وقطور، ضمت جميع مديرى الإدارات الفنية مديرى الإدارات بمديرية الصحة والسكان استمرت طول اليوم.

من ناحية، أخرى تفقدت الدكتورة نزيهة عبد الوهاب، مدير مديرية الصحة، مستشفى سمنود المركزى لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى وتواجد الفرق الطبية.

وأوضح الدكتور هشام شيحة أنه تم خلال الحملة تفقد أقسام مستشفى حميات طنطا مخازن المستلزمات والصيدليات ومتابعة تانك الأكسجين الجديد والتشغيل التجريبى، واستمع إلى مدير المستشفى وفريق الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين عقب تفقد المستشفى لبحث كافة الشكاوى والمتطلبات الخاصة بالمستشفى، ووضع حلول لها وتلافى كافة الملاحظات التى تم اتخاذها خلال تفقد المستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة الوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المريض، والضرب بيد من حديد لوقف أى تجاوزات فى هذا الشأن، أو والتهاون بالأرواح المرضى.

فى سياق آخر، تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية استمرار أعمال صيانة وتغيير كشافات أعمدة الإنارة بشوارع وميادين المحافظة، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بصيانة كشافات الإنارة على طريق كفر كلا الباب - البدنجانية التابع للوحدة المحلية لكفر كلا الباب.

وفى ذات السياق، قامت إدارة الإنارة العامة بحى ثان طنطا بأعمال صيانة الأعمدة وكشافات الإنارة وتركيب كشافات ليد وتأمين الأعمدة فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، حيث تم صيانة كشافات الإنارة وشد سلك هوائى بشارع المدابغ وشارع حسن عفيفي، كما تم تركيب كشاف ليد أمام زاوية مشمشة من شارع الشهيد أبو زهرة بالسخانة، وكذلك تمت أعمال صيانة الكابلات وكشافات أعمدة الإنارة العامة بطريق المقابر بمنطقة الغفران وشارع سعيد.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا باستكمال أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة واستبدال أسلاك الكهرباء المكشوفة بأخرى معزولة بقرية نواج أمام المقابر القديمة - طريق بوريك الحجر - شارع السطوحى - عزبة حسنى - شارع المدارس)، وجار استكمال تصليح باقى الأعطال بنطاق المركز.

واستكمالاً لأعمال الصيانة، تم صيانة كشافات الإنارة بقرية العمة بمركز قطور، وكذلك تم صيانة 19 كشاف بأعمدة الإنارة بقرية محلة زياد بمركز سمنود.