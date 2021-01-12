رفع كفاءة الميادين الرئيسية لتحسين المظهر الجمالى بمدينة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، أنه جار الاستعداد لرفع كفاءة وتطوير الميادين الرئيسية بمدينة الغردقة من تشجير وإضاءة واشكال ديكورية، لتحسين المظهر الجمالي للمدينة.

وأضاف رئيس مدينة الغردقة في بيان له اليوم، أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أكد الارتقاء بالميادين بالمحافظة لتكون مميزة بالإضافة إلى عودة الوجه الحضارى لشوارع كل مدينة والعمل على الحفاظ على المظهر العام ليظهر بمظهر لائق أمام أهلها وزوارها بتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة وظهور المدن بالمظهر الحضارى والجمالى.

وأوضح رئيس مدينة الغردقة في بيان أن الوحدة المحلية أن ميادين الغردقة متعددة من أهمها ميدان الدهار وميدان جهينة وميدان سينزو، مؤكدا أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضارى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتابع: يجري العمل على تطوير ميدان سينزو وكذلك ميدان جهينة وسيتم تطوير جميع الميادين، كما تم تطوير ميدان السقالة والدهار من قبل، مؤكدا المدينة تحتاج إلى تكاتف الجميع لتكون متميزة وسط مدن المحافظة، مشيرا إلى أن الاهتمام بالنظافة والتجميل أمر واجب لتنمية المدينة والنهوض بها وللحفاظ على المدينة كونها مدينة سياحية .

وشدد رئيس المدينة، على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة النظافة بشكل دوري حتى لا يتم تراكم للمخلفات، مؤكداً خلال جولاته الميدانية بشوارع وأحياء المدينة بضرورة إنجاز الأعمال ورصد أى تجمعات للقمامة ورفعها على الفور.



تشجير الميادين

الارتقاء بالمظهر الحضاري لميادين الغردقة