رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد على الإجراءات الاحترازية ومراجعة أعمال الصيانة بالكليات

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهرى اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

واستهل المجلس بنعى فقيد الجامعة الراحل الدكتور محمود فواز، عميد كلية الزراعة، والذى وافته المنية الأسبوع الماضى إثر أزمة صحية، مشيدًا بما قدمه للجامعة من عمل وجهد خلال سنوات عمله، فكان قدوة ومثالًا للخلق الرفيع والعطاء المتواصل، كما قدم المجلس العزاء لأسرته وزملائه وطلابه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة المتخذة، وشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية بتوجيه جميع أعضاء هيئات التدريس والعاملين والطلاب فى كافة الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتطهير والتعقيم.

أكد رئيس الجامعة على تفعيل شهادات أساسيات التحول الرقمى ضمن الدورات المقررة لترقية السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للوظيفة الأعلى، موجهاً عمداء الكليات لمتابعة الخدمات التى تقدمها وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة (mis) حتى يتسنى تصويبها مع الشركات المختصة، موجهاً باستكمال البيانات الخاصة بالكليات على موقع الجامعة والتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة ومسؤولية.

كما أكد رئيس الجامعة على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات، ومراجعة قوائم الطلاب وتجهيزها لأعمال الامتحانات، ومراجعة أعمال الصيانة بالكليات ووحدات الجامعة، مناقشاً عمداء الكليات موقف تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا.