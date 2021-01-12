رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد تقدم أسترازينيكا بطلب لترخيص لقاحها ضد كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا دير لاين، أن شركة أسترازينيكا تقدمت بطلب للاتحاد الأوروبي للحصول على ترخيص لقاحها ضد كورونا.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، أنها تلقت طلبا لتسجيل لقاح ثالث لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي وهو AstraZeneca.
وقالت الهيئة المنظمة للأدوية في بيان: "تلقت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) طلبا للحصول على تصريح تسويق مشروط للقاح أسترازينيكا COVID-19"
وأوضحت الهيئة المنظمة للأدوية أن تقييم اللقاح من قبل الوكالة سيتم في إطار زمني سريع، ويمكن إصدار استنتاج بشأن الإذن باستخدام الدواء في الاتحاد الأوروبي قبل 29 يناير.
رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد تقدم أسترازينيكا بطلب لترخيص لقاحها ضد كوروناالثلاثاء، 12 يناير 2021 08:49 م
كورونا
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا دير لاين، أن شركة أسترازينيكا تقدمت بطلب للاتحاد الأوروبي للحصول على ترخيص لقاحها ضد كورونا.
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