دراجة جونسون تثير الغضب فى ظل إغلاق كورونا ببريطانيا..واتهامات النفاق تلاحقه

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يواجه حالة من الغضب بعدما تبين أنه قاد دراجته لمسافة سبعة أميال بعيدا عن داوننج ستريت يوم الأحد الماضى، وذلك فى الوقت الذى تتزايد فيه احتمالية جعل الإغلاق أكثر صرامة مع زيادة أعداد إصابات كوفيد 19 فى بريطانيا.

وأثارت جولة جونسون الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث وصف أحد مستخدمى تويتر جونسون بالمنافق، فيما قال آخر أن الإغلاق مصمم على ما يبدو للصغار فقط.

وقال النائب عن حزب العمال أندى سلوتر، أن جونسون مرة أخرى يطالب الناس بأن تفعل ما يقوله وليس ما يفعله".. إلا أن داوننيج ستريت أصر على أنه كان يمارس الرياضة فى إطار قواعد الإغلاق. وقال وزير الصحة مات هانكوك إنه يجوز المشى أو الركوب على بعد سبعة أميال من منزلك.

وقد شوهد جونسون يركب الدراجة مع ضباط الأمن حول الحديقة الأوليمبية فى ستارتفورد شرق لندن، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان قد ركب دراجته من ويسمنستر أو وصل إلى هناك بالسيارة.

وتوضح الصحيفة أن الغضب مما فعله جونسون جاء بعدما تم فرض غرامة قدرها مائتى جنيه استرلينى على امرأتين لقيادتهم لمسافة خمسة أميال للوصول إلى مركز تجميل قرب منزليهما فى ديربشاير . وتنص توجيهات الحكومة فى إنجلترا على أن الناس يمكنهم مغادرة منزلهم لممارسة الرياضة مرة واحدة يوميا، لكنها تثنيهم عن السفر خارج المنطقة المحلية للقيام بذلك.

من ناحية أخرى، تشن محلات السوبر ماركت حملات مشددة على عملائها الرافضين لارتداء الكمامة ويتجاهلون قواعد التباعد الاجتماعى أثناء التسوق للحصول على السلع الأساسية فى ظل مخاوف عميقة من قبل العاملين فى مجال التجزئة بشأن سلامتهم الخاصة.



