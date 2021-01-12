اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:53 م
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حملة لإزالة الإشغالات لإعادة الانضباط بحى الزهور ببورسعيد.. صور

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:46 م
حملة لإزالة الإشغالات لإعادة الانضباط بحى الزهور ببورسعيد.. صور جانب من الحملات
بورسعيد محمد فرج

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شن حى الزهور بمحافظة بورسعيد اليوم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقيادة فوزى الوالى رئيس حى الزهور، حيث تم المرور على عدد من مناطق الحى وشوارع بنطاق الحى (منطقة ال 5000 وحده _ منطقة التعاونيات _ منطقة عمرو بن الخطاب _ شارع حسنى مبارك ) بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن إعادة الانضباط للشارع وفتح الشوارع المغلقة بالحى وإزالة الاشغالات الثابتة والمتحركة التى تعيق حركة المواطنين و حركة المرور والتزام الجميع بالمساحات المصرح بها .

وخلال الحملة تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة المخالفات التي  تعيق الطريق وأكد رئيس حى الزهور على الإزالة المستمرة لكافة الاشغالات بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية و الحفاظ على الشكل الحضارى.

 

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