حملة لإزالة الإشغالات لإعادة الانضباط بحى الزهور ببورسعيد.. صور

شن حى الزهور بمحافظة بورسعيد اليوم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقيادة فوزى الوالى رئيس حى الزهور، حيث تم المرور على عدد من مناطق الحى وشوارع بنطاق الحى (منطقة ال 5000 وحده _ منطقة التعاونيات _ منطقة عمرو بن الخطاب _ شارع حسنى مبارك ) بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن إعادة الانضباط للشارع وفتح الشوارع المغلقة بالحى وإزالة الاشغالات الثابتة والمتحركة التى تعيق حركة المواطنين و حركة المرور والتزام الجميع بالمساحات المصرح بها .
وخلال الحملة تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة المخالفات التي تعيق الطريق وأكد رئيس حى الزهور على الإزالة المستمرة لكافة الاشغالات بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية و الحفاظ على الشكل الحضارى.
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