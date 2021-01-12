جامعة أسيوط الثالث على جامعات مصر وفى المركز 688 بالعالم بمعدل الاقتباسات

أسيوط هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، نجاح الجامعة فى إحراز تقدماً ملحوظاً فى ترتيبها المحلى والدولى وذلك فيما يخص معدل الاقتباسات على جوجول سكولار Google Scholar Citation index وذلك وفق موقع ويبمتريكس الأسبانى Webomatrix لتصنيف جامعات العالم والذى أعلن عن احتلال الجامعة للمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية والمركز 688 عالمياً بين أفضل جامعات العالم فى هذا المجال، مقدماً التهنئة لمكتب التصنيف الأكاديمى بقطاع الدراسات العليا على الجهد المثمر خلال العام الماضى .

من جانبه أضاف الدكتور أحمد المنشاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن ترتيب جامعة أسيوط فى التقييم الأخير المعلن عنه يُعد تقدماً كبيراً جاء ثمرة لجهود الجامعة فى هذا المجال والذى تضافر فيه إدارة الجامعة وكلياتها، كما جاء انعكاساً للجهد المتميز الذى يقوم به مكتب التصنيف الأكاديمى المنشأ حديثاً خلال العام الماضى 2020 من اجل نشر ثقافة العمل الأكاديمى وفق المعايير العالمية وتحسين ترتيب الجامعة محلياً ودولياً .

وكشف الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمى بالجامعة أنه بالمقارنة بترتيب الجامعة فى هذا المجال فى يناير 2019 كان 1569 عالمياً ونجحت فى تحسينه وصولاً إلى 688 فى يناير 2021 ، كما كانت تحتل المركز العاشر على مستوى الجامعات المصرية فى 2019 لتحتل الآن المركز الثالث فى يناير 2021 ، كما تضمن آخر قياس تم إجرائه لمعدل الاقتباسات 199736 أى ما يقرب من 2 مليون اقتباس.

من جانبه، أشاد الدكتور عمر ممدوح شعبان، بتعاون أعضاء هيئة التدريس ونشاطهم العلمى الذى ساهم فى تحقيق تلك الأرقام ، مهيباً بجمع أعضاء هيئة التدريس بمراجعة حساباتهم على جوجل سكولار Google Scholar وربطهما بالإيميل الأكاديمى للجامعة aun.edu.eg@، مشيراً إلى أنه من يجد صعوبة فى ذلك يمكنه التواصل مع وحدة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالكلية أو الجامعة ، ويمكن الرجوع إلى الروابط التالية لشرح طريقة إنشاء ومراجعة حساباتgoogle scholar: http://www.aun.edu.eg/arabic/google_scholar.php

ولمراجعة طريقة تفعيل الإيميل الاكاديمى

http://www.aun.edu.eg/arabic/E-mail.php