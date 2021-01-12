اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:19 م
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تطهير المعاهد الأزهرية وتشديد على الإجراءات الإحترازية بالبحيرة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:15 م
تطهير المعاهد الأزهرية وتشديد على الإجراءات الإحترازية بالبحيرة تعقيم
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور منصور أبو العدب - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم توفير أدوات التطهير والتعقيم و توزيع المطهرات علي الإدارات والمعاهد وتكليف شيوخ المعاهد بتطهير المعاهد بصفة دوريه.

وأشار إلى تطهير ديوان المنطقة بصفة مستمرة ، مخاطبه الإدارة الصحية لتوفير زائره صحيه و توفير أجهزه قياس الحرارة بكل معهد، مع التشديد على نظافة ديوان المنطقة وكذلك جميع الإدارات التعليمية والمعاهد بصفة يومية، وكذا التأكيد على ارتداء الكمامة وعدم السماح لأي شخص بدخول مكان العمل بدون ارتداءها مع التنسيق مع الصحة للتوعية المستمرة للتعامل فيما يخص تلك الجائحة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة وفي إطار الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

 

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أخبار مصرية

محافظه البحيره

معاهد ازهريه

كورونا

تطهير

اجراءات احترازيه

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