اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:22 م
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تسليم 14 طرفا صناعيا لذوى الاحتياجات الخاصة بالبحيرة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 04:27 م
تسليم 14 طرفا صناعيا لذوى الاحتياجات الخاصة بالبحيرة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أشاد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بدور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة التنفيذية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم وخاصة الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة للعمل على دمجهم فى المجتمع.

أضاف أن إحدى الجمعيات الخيرية قامت بتسليم 14 طرف صناعى لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة بنطاق مراكز حوش عيسى وابو المطامير وشبراخيت ودمنهور والرحمانية والمحمودية. 

ووجه المحافظ بإشراف التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية على كافة الأعمال وتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكافة مدن ومراكز المحافظة .

 

 


اخبار مصرية

محافظه البحيره

التضامن الاجتماعى

طرف صناعى

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