تسجيل 64 ألف إصابة و1100 وفاة جديدة بكورونا فى البرازيل

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها حوالي 64 ألف إصابة و1100 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع حاد لكلا المؤشرين، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أكد نائب رئيس البرازيل، هاميلتون موراو، أنه ستلقى تطعيما بلقاح كورونا، وهو ضد ما يدافع عنه الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو ، في الأسابيع الأخيرة الذى يسخر من اللقاح وذلك بعد إصابته بالفيروس.

وأوضح موراو، الذي عاد إلى العمل بعد 12 يومًا من العزل بسبب فيروس كورونا، أن التطعيم قضية جماعية واختار أن يكون قدوة، لذا فهو يخطط لتلقى اللقاح عندما يأتي دور مجموعته، دون "تخطي الطابور"، إلا إذا كان ذلك ضروريًا لأسباب "دعائية"، بحسب صحيفة "جى 1" البرازيلية.