ترامب وبنس يجريان "محادثة جيدة" خلال اجتماع بالبيت الأبيض

رويترز

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس اجتمعا بالبيت الأبيض مساء يوم الاثنين وأجريا "محادثة جيدة" وذلك وسط تقارير عن توتر علاقتهما بعد أن هاجم أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) الأسبوع الماضي.

يأتى هذا بعد تصريحات للبيت الأبيض قال فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق يوم الاثنين على إعلان الطوارئ بالنسبة لواشنطن العاصمة من الآن وحتى الرابع والعشرين من يناير، بعد ساعات من تحذير السلطات من تهديدات أمنية خلال أسبوع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.