اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:25 م
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تحويل ديزنى لاند إلى موقع للتطعيم الجماعى ضد كورونا فى كاليفورنيا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:01 م
تحويل ديزنى لاند إلى موقع للتطعيم الجماعى ضد كورونا فى كاليفورنيا ديزني لاند
رويترز

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أعلن مسؤولون حكوميون أن متنزه ديزني لاند، الذي تملكه شركة والت ديزني والمغلق منذ مارس، سيصبح أول موقع كبير للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مسؤولو المقاطعة في بيان إن ديزني لاند سيصبح أول مواقع التطعيم الكبيرة في المقاطعة، وسيبدأ تشغيله هذا الأسبوع.

وستعلن المقاطعة عن مواقع تطعيم كبرى أخرى بعد الانتهاء من الترتيبات المطلوبة لذلك.

وقالت باميلا هيمال مسؤولة الصحة في متنزهات ديزني في بيان بالبريد الإلكتروني "يفخر منتجع ديزني لاند بالمساهمة في دعم مقاطعة أورانج ومدينة أناهيم عبر استخدام منشآتنا، ونحن ممتنون لهما على كل جهودهما لمكافحة كوفيد-19".

 


كاليفورنيا

ديزني لاند

كورونا

لقاح كورونا

مقاطعة أورانج

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