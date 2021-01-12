تحرير 335 مخالفة لمنشآت خدمية ومواطنين بالمنيا لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية

المنيا – حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أنه خلال الحملات اليومية التى تنظمها كافة الجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط 335 مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، منها 285 مخالفة عدم ارتداء الكمامات من قبل المواطنين، 47 مخالفة لمنشآت ومطاعم ومقاهى، شملت 12 مخالفة للمقاهى، و7 مخالفات للمطاعم، و21 مخالفة لمحال تجارية، و4 مخالفات للمخابز، بالإضافة لغلق قاعتين أفراح وفض أحد الأسواق التجارية للقضاء على تجمعات المواطنين.

وأكد المحافظ، في بيان له، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات، ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات، ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء وتعليمات ومن وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.