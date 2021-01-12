بومبيو يسخر من الحوار مع إيران: يصعب جدا العثور على معتدلين بطهران

كتبت ريم عبد الحميد

سخر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو من المطالب بإجراء واشنطن حوارا مع إيران بشأن برنامجها النووى.

Let’s talk Iran. The men in these photos threaten America and Israel nearly every day. pic.twitter.com/CROlrItsHk — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2021

وقال بومبيو على تويتر قبل قليل: "دعونا نتحدث مع إيران؟.. الرجال فى هذه الصور يهددون أمريكا وإسرائيل كل يوم تقريبا". وأرفق تغريدته بصورة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية فى إيران على خامنئ والرئيس الإيرانى حسن روحانى ووزير الخارجية جواد ظريف وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثورة إسماعيل قانى.

وأضاف بومبيو فى تغريدة ثانية قائلا إن فقاعة السياسة الخارجية تبحث باستمرار عن معتدل تداخل النظام الإيرانى الذى يقوم بتطبيع العلاقات. والحقيقة أن لديك فرصة أفضل عثور على أمر بعيد المنال".

وتابع بومبيو قائلا إن إدارة ترامب تعرف النظام الإيرانى على انه مجموعة من الإيديولوجيين الراديكاليين الذين كانوا يهتفون الموت لأمريكا منذ عام 1979.