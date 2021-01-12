اليوم السابع
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بومبيو: عقوباتنا حرمت إيران من 70 مليار دولار كانت ستستخدمها لتمويل الإرهاب

الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:10 م
بومبيو: عقوباتنا حرمت إيران من 70 مليار دولار كانت ستستخدمها لتمويل الإرهاب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية
ريهام عبد الله

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أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن العقوبات الأمريكية المشددة على إيران، أدت إلى انخفاض  الميزانية العسكرية المقترحة لإيران بنسبة 24٪ هذا العام، قائلا :"حرمنا النظام من 70 مليار دولار كانت ستُستخدم في تمويل الإرهاب والصواريخ الباليستية والبرامج النووية".

 

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "بفضل عقوباتنا، انخفضت الميزانية العسكرية المقترحة لإيران بنسبة 24٪ هذا العام، لقد استهدفنا أكثر من 1500 فرد وكيان، وحرمنا النظام من 70 مليار دولار كانت ستُستخدم في تمويل الإرهاب والصواريخ الباليستية والبرامج النووية".

 

بومبيو
بومبيو

وفى سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن عضو القاعدة أبو محمد المصرى، الذى قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، موضحا أن تنظيم القاعدة ومؤسسها أسامة بن لادن حصلوا على قدراتهم التسليحية من إيران.

 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم، لافتا إلى أن القاعدة وجدت الملاذ الآمن في إيران.

 

وأوضح وزير الخارجية الأمريكى، أن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء القاعدة أثناء تنقلهم، لافتا إلى أن إيران ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات سبتمبر.

 

وكشف بومبيو أن إيران سمحت للقاعدة بإقامة مقر للعمليات، موضحا أن إيران سمحت لقادة القاعدة داخل إيران بحرية الحركة.

 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن إيران أكبر راع للإرهاب في العالم، لافتا إلى أن إيران هي أفغانستان الجديدة بالنسبة للقاعدة.

 

وأكد مايك بومبيو، أن القاعدة تعمل على حماية النظام الإيراني، موضحا أن إيران منحت لأعضاء تنظيم القاعدة جوازات سفر وسمحت لهم بجمع الأموال ومنحتهم حرية الحركة.


مايك بومبيو

الخارجية الامريكية

ايران

طهران

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العقوبات الامريكية على ايران

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