كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، "أقنعنا أكثر من 10 دول بمنع هبوط طائرات شركة ماهان الإيرانية"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن عضو القاعدة أبو محمد المصرى الذى قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، موضحا أن تنظيم القاعدة ومؤسسها أسامة بن لادن حصلوا على قدرات من إيران.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى، أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم، لافتا إلى أن القاعدة وجدت الملاذ الآمن في إيران، لافتا إلى أن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء القاعدة أثناء تنقلهم، لافتا إلى أن إيران ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات سبتمبر.

وقال مايك بومبيو، إن إيران سمحت للقاعدة بإقامة مقر للعمليات، موضحا أن إيران سمحت لقادة القاعدة داخل إيران بحرية الحركة.