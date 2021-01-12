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بدء اجتماع بين "الوفاق" والحكومة المؤقتة فى ليبيا لبحث توحيد الموازنة العامة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 12:41 م
بدء اجتماع بين "الوفاق" والحكومة المؤقتة فى ليبيا لبحث توحيد الموازنة العامة ليبيا -أرشيفية
كتب سمير حسنى

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بدأ قبل قليل، اجتماع بين حكومة الوفاق الليبية والحكومة المؤقتة فى البريقة لبحث توحيد الموازنة العامة، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

 

وأكد مجلس النواب الليبى، أن الحوارات السياسية التى ترعاها بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، هى توفيق وتسوية بين الأطراف الليبية الموجودة بالمشهد السياسى، وليس دعوة للترشح والانتخاب.


وقال المستشار الإعلامى للمجلس فتحى المريمى - فى تصريح أوردته بوابة الوسط الليبية - إن "الانتخابات تم الاتفاق عليه فى 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد توحيد السلطة فى ليبيا باختيار مجلس رئاسى جديد من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية".


وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأحد الماضي، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى، معربة عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة.


وذكرت البعثة، في بيان، أنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، مشيدة بـ"الحماس" الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.


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