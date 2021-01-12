بايدن يأمل فى تمرير حزمة التحفيز الخاصة بفيروس كورونا

عبّر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن أمله في تمرير حزمة التحفيز الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضاف بايدن في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، أن أولويته هي تمرير مشروع قانون التحفيز أولاً وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي.
وردا على سؤال حول ما إذا كان قلقًا بشأن مراسم تنصيبه في 20 يناير الجاري، قال بايدن "لا، أنا لست خائفًا من أداء القسم في الخارج.. التركيز على محاسبة أولئك الأشخاص الذين شاركوا في الفتنة وهددوا حياة الناس"، مؤكدًا أنه يتحدث مع أعضاء مجلس الشيوخ حول ما إذا كان لا يزال بإمكانهم النظر في مرشحيه الوزراء ومقترحات التحفيز، ولكنه لم يتلق أي رد من النواب حتى الآن.
بايدن يأمل فى تمرير حزمة التحفيز الخاصة بفيروس كوروناالثلاثاء، 12 يناير 2021 06:48 ص
الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن
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عبّر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن أمله في تمرير حزمة التحفيز الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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