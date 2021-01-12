باريس تستعد لتحويل الشانزليزيه إلى حديقة استثنائية قبل الألعاب الأولمبية

ريهام عبد الله

يعتبر شارع الشانزليزيه أحد أشهر شوارع عاصمة النور باريس، وأعلنت باريس أنها تعتزم تحويل أشهر شوارعها إلى "حديقة استثنائية" قبل الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية في 2024.

من جهتها قالت رئيسة المدينة آن إيدالجو، أن أعمال تجديد الشانزليزيه ستبدأ انطلاقا من ساحة كونكورد قبل الألعاب الأولمبية ثم في كامل مساحة الجادة في وقت لاحق، لإقامة حديقة استثنائية.

وتأتي هذه الخطة تجسيدا لمشروع أطلقته "لجنة الشانزليزيه " في صيف 2018 التي تضم الأطراف الفاعلين في المجالين الثقافي والاقتصادي في الحي، من متاحف ومسارح وصالات سينما وشركات عقارية ومتاجر مستقلة.



الشانزليزيه

الخطة تأتى فى إطار جهود آن إيدالجو لاستحداث مساحات خضراء جديدة في العاصمة الفرنسية المكتظة بالسكان، وقد أطلقت رئيسة البلدية أيضا مشاريع لإقامة بنى تحتية جديدة للدراجات الهوائية والكهربائية، وذلك وفقًا لما نقلته "العين الإخبارية".

والحى الراقى، تم استحداثه للمرة الأولى فى 1670 لكن أعاد هندسته البارون هوسمان وهو المهندس الذي تولّى أعمال تجديد باريس في عهد نابليون الثالث منتصف القرن التاسع عشر، وشهد الشارع الشهير لحظات بارزة في التاريخ الفرنسي، كما استضاف الكثير من الاحتفالات ومراسم الذكرى والتظاهرات.