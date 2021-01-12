انقطاع المياه عن قريتى ميت الكرماء وجوجر بطلخا لكسر بخط الطرد

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع مياه الشرب عن قريتي ميت الكرماء، وجوجر التابعتان لمركز طلخا، نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد قطر 500 Gr الخاص بمحطات الصرف الصحي بالقرى المذكورة.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنه جاري العمل على قدم وساق بواسطة أفراد ومعدات الشركة، للانتهاء من إصلاح الكسر في أسرع وقت ممكن حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين، وسوف يتم إعادة المياه فور الانتهاء من إصلاح الكسر الموجود بخط الطرد.

يذكر أن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ تابع أعمال اختبار خطوط الطرد الخاصة بمحطات رفع الصرف الصحي الفرعية والرئيسية بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة، حيث أسفرت الاختبارات عن صلاحية خط طرد المحطة الفرعية، وحاجة خط طرد المحطة الرئيسية للتغيير بجديد قطر 700 مم بولي ايثيلين، واعتماد المسار الجديد له، كما تمت مناقشة بعض التعديلات بالأعمال الميكانيكية، والمدنية بالمحطات، وكذلك مناقشة بعض أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الرئيسية بجوار محطات الرفع، كما تم أثناء الزيارة تركيب المحول الخاص بالمحطة الفرعية.