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المركز الأمريكى لمواجهة التجسس: تهديدات من روسيا والصين على سلاسل توزيع لقاح كورونا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 09:51 م
المركز الأمريكى لمواجهة التجسس: تهديدات من روسيا والصين على سلاسل توزيع لقاح كورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

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أكد المركز الأمريكي لمواجهة التجسس، أن هناك تهديدات من روسيا والصين على سلاسل توزيع لقاح كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية 204 آلاف و652 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن 1731 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22 مليونا و613 ألفا و782 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 376 ألفا و60 حالة.


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