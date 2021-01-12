المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: كشفنا اليوم عن العلاقة الاستراتيجية بين إيران والقاعدة

كتب أحمد عرفة

قال المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية كالى براون: كشفنا اليوم عن العلاقة الاستراتيجية بين إيران والقاعدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: ندعو دول العالم إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد تحالف إيران والقاعدة.

قال زير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن عضو القاعدة أبو محمد المصري الذي قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، موضحا أن تنظيم القاعدة ومؤسسها أسامة بن لادن حصلوا على قدرات من إيران.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم، لافتا إلى أن القاعدة وجدت الملاذ الآمن في إيران، لافتا إلى أن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء القاعدة أثناء تنقلهم، لافتا إلى أن إيران ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات سبتمبر.

وقال مايك بومبيو، إن إيران سمحت للقاعدة بإقامة مقر للعمليات، موضحا أن إيران سمحت لقادة القاعدة داخل إيران بحرية الحركة.