اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:06 م
خالد صلاح
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الصحة الإيطالية تسجل 616 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 09:05 م
الصحة الإيطالية تسجل 616 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا فيروس كورونا
(رويترز)

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قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 616 حالة وفاة تسبب فيها فيروس كورونا اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 448 حالة في اليوم السابق بينما ارتفعت الحصيلة اليومية من حالات الإصابة إلى 14242 من 12532.

وسجلت إيطاليا 79819 حالة وفاة بالفيروس منذ ظهوره يوم 21 فبراير ، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا والسادس عالميا.

 

وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت إصابات بلغ عددها 2.303 مليون حالة منذ ذلك الوقت.

 

وبلغ عدد المرضى بكوفيد-19 في المستشفيات اليوم الثلاثاء 23712 مريضا بزيادة 109 على اليوم السابق. ولا يشمل العدد المرضى في وحدات العناية الفائقة.

 

ونقل 196 مريضا جديدا إلى وحدات العناية الفائقة مقابل 168 في اليوم السابق. وبلغ عدد المرضى في تلك الوحدات 2636 وهو أقل من اليوم السابق بستة مرضى.

 

 

 


إيطاليا

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