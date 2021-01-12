اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:43 م
خالد صلاح
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السودان تؤكد التضخم يتخطى 269% لشهر ديسمبر 2020

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:17 م
السودان تؤكد التضخم يتخطى 269% لشهر ديسمبر 2020 عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى
الخرطوم أ ش أ

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سجل معدل التضخم السنوى لشهر ديسمبر الماضى 269.33% مقابل 254.34% لشهر نوفمبر الماضى بارتفاع قدره 14.99%.

وذكر الجهاز المركزى للاحصاء بالسودان - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن متوسط معدلات التضخم للعام 2020 بلغ 163.26%، مقارنة بمتوسط معدلات تضخم وصلت إلى 51% للعام 2019.

وسجل معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات 206.44% لشهر ديسمبر مقارنة بمعدل وصل إلى 203.13% لشهر نوفمبر.. وسجل معدل التضخم للسلع المستوردة فى سلة المستهلك ارتفاعا فى شهر ديسمبر، حيث بلغ 194.42% مقارنة بمعدل 181.70% لشهر نوفمبر 2020.

وسجل معدل التضخم للمناطق الحضرية لشهر ديسمبر 244.68% مقابل 225.37 لشهر نوفمبر، فيما سجل معدل التضخم للمناطق الريفية فى ديسمبر 288.74% مقارنة بمعدل 276.81% لشهر نوفمبر.

 


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ديسمبر 2020

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