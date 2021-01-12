الرئيس التونسى يلتقى بممثل منظمة الصحة العالمية

التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، بممثّل منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران.
وتطرقا خلال اللقاء وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إلى أهمية تظافر الجهود بين كلّ الدول، والدور الذي يجب على منظمة الصحة العالمية أن تقوم به في ظلّ تفاقم الأوضاع الصحية.
وشدد الرئيس التونسي على أن الصحة يجب أن تتوفر للجميع على قدم المساواة باعتبارها حقّ من حقوق الإنسان.
الرئيس التونسى يلتقى بممثل منظمة الصحة العالميةالثلاثاء، 12 يناير 2021 06:00 ص
الرئيس التونسى قيس سعيد
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التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، بممثّل منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران.
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