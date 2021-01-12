الرئيس التونسى يلتقى بممثل منظمة الصحة العالمية

وكالات

التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، بممثّل منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران.

وتطرقا خلال اللقاء وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إلى أهمية تظافر الجهود بين كلّ الدول، والدور الذي يجب على منظمة الصحة العالمية أن تقوم به في ظلّ تفاقم الأوضاع الصحية.

وشدد الرئيس التونسي على أن الصحة يجب أن تتوفر للجميع على قدم المساواة باعتبارها حقّ من حقوق الإنسان.