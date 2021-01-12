اليوم السابع
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خالد صلاح
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الخارجية اللبنانية تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد الخروقات الجوية الإسرائيلية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:49 م
الخارجية اللبنانية تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد الخروقات الجوية الإسرائيلية مجلس الأمن الدولى
بيروت /أ ش أ/

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قدمت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ضد الاعتداءات الإسرائيلية التى تطال السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة منذ بضعة أيام.

وذكرت الخارجية اللبنانية - فى بيان لها - أن وزير الخارجية شربل وهبه قدم الشكوى عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون، لاسيما وأن الخروقات الجوية الإسرائيلية المستمرة منذ بضعة أيام تتسم بالخطورة وتعتبر خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن والقرار 1701 (الصادر فى أعقاب العدوان الإسرائيلى عام 2006).

وأكدت الشكوى وجوب إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورا حفاظا على الاستقرار والأمن والسلم فى المنطقة.

ومن جانبها، قالت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينه عكر "إن لبنان يشهد منذ أيام تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلى الحربى والاستطلاعى على علو منخفض، مما يشكل خروقات فاضحة للأجواء اللبنانية، وإثارة للذعر فى صفوف المواطنات والمواطنين اللبنانيين وخصوصا الأطفال منهم".

وأضافت "نشهد هذه الانتهاكات المتواصلة تتزايد لأجوائنا وسيادتنا وللقرار 1701 فى الوقت الذى نسمع فيه إدانات وردود فعل شاجبة وشديدة اللهجة تحمل لبنان المسئولية عند عبور راع عن طريق الخطأ ولأمتار معدودة من الحدود اللبنانية.. ندعو الأمم المتحدة مجددا إلى ضرورة التدخل لوضع حد لهذه الخروقات والانتهاكات بأسرع وقت ممكن، والطلب من الجانب الإسرائيلى الالتزام بتطبيق القرار 1701 بكافة بنوده".

 


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