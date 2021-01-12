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الخارجية السعودية تدين قرار إسرائيل إنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:58 م
الخارجية السعودية تدين قرار إسرائيل إنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة الغربية علم السعودية - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أدانت وزارة الخارجية السعودية قرار إسرائيل إنشاء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.

وأعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن قلقه البالغ مما يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عما يترتب عن تلك الممارسات من تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

 


السعوديه

إسرائيل

الضفه الغربيه

الاستيطان الاسرائيلي

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