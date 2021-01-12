الحكومة الإسبانية: خوان كارلوس الأول سيحتفظ بلقب الملك "مدى الحياة"

وكالة الأنباء الإسبانية

أكدت الحكومة الإسبانية في إفادة برلمانية الثلاثاء أن الملك الفخري خوان كارلوس الأول سيحتفظ بلقب الملك "مدى الحياة".



وأوضحت الحكومة ردا على سؤال برلماني حول ما إذا كانت الحكومة تخطط لإلغاء هذا اللقب "الفخري" أن خوان كارلوس سيحتفظ بالمعاملة التي يتلقاها منذ أن تنحى عن العرش لنجله فليبي السادس في 2014.



وكانت الحكومة قد منحت بموجب مرسوم خوان كارلوس الأول لقب الملك الفخري في 2014 أثناء حكم الحزب المحافظ للبلاد.



وقالت الحكومة في إفادة خطية على البرلماني اليساري كاريس موليت "هناك حالات مماثلة للموجودة في النظام الملكي البرلماني الإسباني" في بلدان مثل بلجيكا أو لوكسمبورج أو اليابان، حيث يحتفظ ملوكهم السابقون بألقاب مماثلة لتلك التي يحتفظ بها والد فيليبي السادس.



وجاء سؤال البرلماني اليساري بعد مزاعم عن تورط الملك الفخري في أعمال سرية في الخارج، دفعت النيابة الإسبانية لفتح تحقيقات بشأنها، وبخاصة بشأن مزاعم عن حصوله على عمولة في مناقصة تشييد قطار الحرمين بالسعودية وغسيل أموال واستخدام بطاقات مصرفية بأموال تم التبرع بها من رجل أعمال مكسيكي.



