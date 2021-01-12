الجيش اللبنانى يؤكد قوات إسرائيلية اختطفت راعيا واقتاده إلى داخل إسرائيل

بيروت /أ ش أ/

أعلن الجيش اللبناني، أن دورية عسكرية تابعة لقوات الجيش الإسرائيلى قد اختطفت اليوم أحد الراعاة اللبنانيين، واقتادته إلى داخل إسرائيل.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى – فى بيان الليلة – أن الجيش الإسرائيلى قام عصر اليوم بخطف الراعى من داخل قرية كفر شوبا (جنوبى لبنان) الحدودية حيث كان يرعى قطيعا من الماشية، ثم اقتادته إلى داخل إسرائيل .. مشيرة إلى أنه يجرى متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة جنوبى لبنان (يونيفيل).