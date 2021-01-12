الجزائر تسجل 272 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة

الجزائر /أ ش أ/

أعلن الناطق باسم لجنة متابعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم الثلاثاء، تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال فورار، فى مؤتمره الصحفى اليومي، إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 102 ألف و641 إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2816 حالة.

وأضاف فورار أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 69 ألفا و608 حالات، بعد شفاء 205 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 24 مريضا بالعناية المركزة.

كانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.