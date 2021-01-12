اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تسجل 272 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 09:14 م
الجزائر تسجل 272 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الجزائر /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الناطق باسم لجنة متابعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم الثلاثاء، تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال فورار، فى مؤتمره الصحفى اليومي، إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 102 ألف و641 إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2816 حالة.

وأضاف فورار أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 69 ألفا و608 حالات، بعد شفاء 205 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 24 مريضا بالعناية المركزة.

كانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة الإيطالية تسجل 616 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 09:05 م

أوروبا فى زمن كورونا.. ما مصير المتاحف فى إيطاليا وفرنسا؟

الثلاثاء، 12 يناير 2021 09:00 م

تحديات تواجه شركات تصنيع اللقاحات.. تأخير الجرعات الثانية ضد كورونا يزيد المخاطر.. دعوات لاتباع سياسة الإسعافات الأولية لتعويض الإمداد غير المستقر.. والأجسام المضادة للجرعة الأولى قد تنخفض بعد 4 أسابيع

الثلاثاء، 12 يناير 2021 09:00 م

وزير الصحة البولندى يعلن تسجيل أول أثر جانبى بالغ ناجم عن لقاح ضد كورونا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:52 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة