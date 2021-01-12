التعاون الخليجى يرحب بتصنيف واشنطن الحوثى منظمة إرهابية: خطوة لوضح حد لانتهاكاتها

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

رحب مجلس التعاون الخليجى بقرار الولايات المتحده تصنيف مليشيا الحوثى "منظمة إرهابية"، ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، بقرار تصنيف ميليشيا الحوثى منظمة إرهابية، ووضع عدد من قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، كخطوة ضرورية تنسجم مع نتطلبات الحكومة اليمنية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التى تقوم بها تلك الميليشيات ضد الشعب اليمنى، ولمواجهة إصرارها المستمر وتمسكها بالخيار العسكرى لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة تنفيذا لأجندة النظام الإيرانى الداعم لها.

وعبر الأمين العام عن تطلعة فى أن يسهم ذلك الصنيف فى وضح حد لأعمال ميليشيا الحوثى الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار وكافة الأسلحة التى تستخدمها فى استهداف الشعب اليمنى وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وفى وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أسباب تصنيفها لمليشيات الحوثيين تنظيما إرهابيا وسط ترحيب من قبل الدول العربية بهذا القرار، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية ، إن الحوثيين الإرهابيين رفضوا كل الفرص للوصول لتسوية في اليمن، وفقا لقناة العربية.



وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني، متابعة: حان الوقت للحوثي لفهم الرسالة ووقف التنسيق مع إيران.