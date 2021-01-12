رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش واسعة بالضفة الغربية، وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين، منتصر سمور - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "قباطية" جنوب جنين واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، كما اعتقلت فلسطينيا في مخيم جنين وآخر من بلدة "برقين"، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.