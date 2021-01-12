وفي محافظة رام الله والبيرة، داهمت قوات الاحتلال الاحتلال قرية "عابود" شمال غرب رام الله، واعتقلت فلسطيني، بالإضافة إلى اعتقال أسير محرر من بلدة "كفر مالك"، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من طولكرم، ومن بلدة طمون جنوب طوباس، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.