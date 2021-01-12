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الإنتربول يطلب اعتقال صاحب شحنة نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت

الثلاثاء، 12 يناير 2021 12:03 م
الإنتربول يطلب اعتقال صاحب شحنة نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت انفجار بيروت
كتب سمير حسنى

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طالب الإنتربول الدولى، اعتقال صاحب شحنة نيترات الأمونيوم وقبطان السفينة روسوس التي نقلتها لمرفأ بيروت، والتى تسببت فى خسائر فادحة فى الأرواح والممتلكات

وفى وقت سابق، أعلن البوليس الدولى "الإنتربول"، إرساله متخصصين إلى موقع الانفجار في مرفأ بيروت، وأفاد "الإنتربول"، بأنه سيرسل خبراء إلى مرفأ بيروت المتضرر من الانفجار، وجاء في بيان "الإنتربول": "بناءً على طلب السلطات اللبنانية، ينشر الإنتربول فريقًا من المتخصصين في بيروت بعد انفجار أودى بحياة أكثر من 150 شخصًا ودمر جزءًا كبيرًا من المدينة"، وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما  قال الرئيس اللبناني ميشال عون، ، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

 

 


انفجار بيروت

البوليس الدولي

الانتربول

لبنان

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