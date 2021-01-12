اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الإنتربول" على خط سفينة نترات الأمونيوم ببيروت ..اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:35 م
"الإنتربول" على خط سفينة نترات الأمونيوم ببيروت ..اعرف التفاصيل مرفأ بيروت
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة "روسوس" التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت ولتاجر النترات (برتغالي الجنسية) الذي كشف على النترات في العنبر رقم 12 في العام 2014 وذلك بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخورى، الذى حصل على نسخة من النشرة. وفق موقع لبنان 24.

يشار الى أن النشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول الدولي تعد طلب الى الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون في كل أنحاء العالم وذلك لتحديد مكان المتهم واعتقاله موقتاً في انتظار تسليمه أو إتخاذ إجراء قانوني مماثل من قبل السلطة المحلية في أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.

وكان قد شهد مرفأ بيروت في 4 أغسطس انفجاراً ضخماً لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم أوقع أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة.

واستقالت الحكومة على خلفية الانفجار، لكنها لا تزال تصرف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى الآن.

وأفاد المصدر القضائي بأن المحقق العدلي، القاضي فادي صوان، وجه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أن التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الامونيوم بالمرفأ.

وأكد المصدر أن القاضي صوان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري-كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أن ملاحقة الوزراء منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

 


مرفأ بيروت

اخبار بيروت

الانتربول

اخبار لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت فى حوار لـ"اليوم السابع".. باسم القيسى: نعمل على دراسة إنشاء مستودعات حديثة بطاقة تخزينية مضاعفة.. ونبحث إجراءات تكفل التخزين الآمن للمواد الخطرة فى المرفأ

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 03:23 م

وزيران لبنانيان سابقان يرفضان المثول أمام القاضى فى قضية مرفأ بيروت

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 02:46 م

رويترز: حسان دياب يرفض خضوعه للاستجواب فى قضية انفجار مرفأ بيروت

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 01:21 م

الحريرى يؤكد حق أهالى شهداء مرفأ بيروت في معرفة القاتل ويرفض تجاوز الدستور

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 02:23 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة