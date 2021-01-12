"الإنتربول" على خط سفينة نترات الأمونيوم ببيروت ..اعرف التفاصيل

إيمان حنا

أصدر الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة "روسوس" التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت ولتاجر النترات (برتغالي الجنسية) الذي كشف على النترات في العنبر رقم 12 في العام 2014 وذلك بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخورى، الذى حصل على نسخة من النشرة. وفق موقع لبنان 24.

يشار الى أن النشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول الدولي تعد طلب الى الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون في كل أنحاء العالم وذلك لتحديد مكان المتهم واعتقاله موقتاً في انتظار تسليمه أو إتخاذ إجراء قانوني مماثل من قبل السلطة المحلية في أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.