إيلون ماسك يتراجع فى قائمة أغنياء العالم بعد خسارته 14 مليار دولار فى 24 ساعة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة فوربس الأمريكية إن إيلون ماسك، الذى تربع لفترة وجيزة على قائمة أغنى أثرياء العالم، قد تراجع إلى المركز الثانى مجددا بعدما تراجعت ثروته حوالى 14 مليار دولار فى يوم واحد.

وأوضحت المجلة أن أسهم شركة ماسك لصناعة السيارات الكهربائية،تسلا، قد تراجعت حوالى 8% أمس الاثنين، مما أدى إلى تراجع إجمالى ثروة ماسك حوالى 13.5 مليار دولار، ليصبح إجماليها 176.2 مليار. وبعد فترة وجيزة من إزاحته لجيف بيزوس مؤسس أمازون من على قمة قائمة أغنى أغنياء العالم يوم الجمعة الماضى، عاد ماسك لمركزه الثانى وفقا لتقديرات فوربس.

وقدرت المجلة أن ثروة ماسك الآن تقل عن ثروة بيزوس حوالى 6 مليار دولار، حيث تبلغ إجمالى ثروة مؤسس أمازون 182.1 مليار دولار،بعد تراجع أسهم موقع التجارة الإلكترونية أكثر من 2% أمس الاثنين، لتقل ثروته 3.6 مليار دولار.

وكان رد فعل إيلون ماسك على تصدره قائمة أغنى أغنياء العالم يوم الجمعة مثيرا للدهشة، حيث كتب على تويتر يقول " يا للغرابة، حسنا فلنعد إلى العمل".

وقد تدعمت ثروة ماسك الشخصية بارتفاع قيمة سهم تسلا لأكثر من ثمانية أمثالها العام الماضى، لتصبح شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة فى العالم، ويملك ماسك 20 بالمائة فى الشركة فضلا عن مكاسب غير محققة بنحو 42 مليار دولار من خيارات الأسهم، بحسب تقرير سابق لوكالة بلومبرج.