إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى بلجيكا

كتب أحمد عرفة

ألغيت زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى بلجيكا التى كانت مقررة غدا الأربعاء، وفقا لمصادر إعلامية. وكان من المفترض أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى بروكسل غدًا الأربعاء، فى زيارة تستغرق يومين لإجراء لقاءات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز.

وتهدف الزيارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم، إلى التأكيد على عمق العلاقات التى تربط الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، والتأكيد على دعم واشنطن لحلف شمال الأطلسى.