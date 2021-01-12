أمريكا تعلن فرض عقوبات ضد عناصر من القاعدة يعملون على الحدود بين إيران والعراق

كتب أحمد عرفة

قال زير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن القاعدة تتلقى الدعم من إيران التي أصبحت أكبر دولة ممولة وداعمة للإرهاب، لافتا إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية قدمت الدعم اللوجيستي لتنظيم القاعدة.

وأضاف مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفى، أن طهران سمحت للقاعدة بجمع الأموال وتتواصل مع قادتهم في كل أنحاء العالم ، معلنا عن فرض عقوبات على عناصر من تنظيم القاعدة يعملون على الحدود بين إيران والعراق.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن إيران تسمح لعناصر القاعدة بحرية التواصل مع الخارج، لافتا إلى أن أوروبا تخاطر بالتعرض لهجمات إرهابية مصدرها القاعدة المتمركزة بإيران.

وأشار مايك بومبيو، إلى أن مناطق مختلفة في العالم معرضة لخطر هجمات القاعدة انطلاقا من إيران، متابعا: حان الوقت للتصدي للمحور الذي يربط إيران والقاعدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن معركة العالم الحر ضد الإرهاب ستتواصل، موضحا أن القاعدة أقامت مركزا لقيادتها في طهران ونواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا، ولافتا إلى أن القاعدة تعمل على حماية النظام الإيراني.