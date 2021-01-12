ألمانيا تفكك أكبر موقع عالمى على "Dark Web" متخصص فى بيع المخدرات

كتب إيهاب محمد

أعلنت النيابة العامة فى كوبلنتس الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك أوسع موقع إلكترونى فى العالم لبيع المخدرات والأوراق والعملات المزورة على الإنترنت المظلم "Dark Web".

وقالت النيابة العامة، في بيان، أنه ألقي القبض على مشغل الموقع، وهو أسترالي عمره 34 عاما، وصفه المحققون أنه أوسع موقع للبيع في العالم، على الحدود الألمانية الدنماركية، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وأوضحت النيابة، أن أكثر من 20 سيرفر فى مولدافيا وأوكرانيا ضبطت أيضًا، وأجرت النيابة تحقيقاتها على مدى أشهر مع شرطيين من جهاز التحقيقات الجنائية المركزى فى أولدنبرج، وساهم فى التحقيقات أيضًا شرطيون من دول عدة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك ومولدافيا وأوكرانيا، بحسب نيابة كوبلنتس؛ فإن المنصة فككت أمس بعد توقيف الخوادم.

وقال المحققين، إن موقع "دارك ماركت" كان من دون أى شك أكبر سوق فى العالم على الإنترنت المظلم مع نحو 500 ألف مستخدم وأكثر من 2400 بائع، وتابعت النيابة أن 320 ألف صفقة تمت فيه على الأقل عبر العملات الرقمية، مثل البتكوين ومونيرو بقيمة إجمالية يمكن أن تصل إلى 140 مليون يورو، حيث كانت هذه المنصة تستخدم بشكل خاص لبيع المخدرات من كل الأنواع، وفق ما أوضحت النيابة.

وكانت تباع أيضاً على الموقع عملات مزورة وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة أو مزورة وبطاقات هواتف جوالة لا تعرف عن المستخدم أو حتى فيروسات معلوماتية، وقالت النيابة إن ما ضبط يفترض أن يتيح من الآن فصاعداً فتح تحقيقات جديدة بحق الذين أعادوا بيع تلك البضائع وزبائن ووسطاء.